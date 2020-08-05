Российский Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем, близ берегов Крыма

Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-27 на «перехват» двух самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, — говорится в сообщении.

После разворота американских самолетов-разведчиков от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено, — добавили Национальном центре управления обороной РФ.

Пыл американских военных этот случай не остудил. Вот и сегодня самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер 62-4125 в 16:45 (по мск.) вылетелс авиабазы Милденхолл и через несколько часов начал разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar . Так что наши Су-27 ПВО Южного военного округа без работы не останутся и сегодня.