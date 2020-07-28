Российский Су-27 перехватил над Черным морем, близ берегов Крыма самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Инцидент произошел в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

Как следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar , патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США (VP-47), бортовой номер 169328, взлетел в 13:05 (по мск.) с авиабазы «Сигонелла» и отправился к берегам Крыма. В 15:05 самолет-разведчик «плотно работал» в районе Севастополя (не входя в воздушное пространство России), а в 15:50 резко прекратил облет Крыма.

В Миноброны РФ отметили, что Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо, приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его и после разворота американского самолета вернулся на аэродром базирования.

Действия российской авиации выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, P-8 Poseidon границу не нарушил, — подчеркнули в Национальном центре управления обороной.

Минобороны РФ распространило видео перехвата Boeing P-8A Poseidon.

Скриншоты: PlaneRadar.