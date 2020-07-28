Российский Су-27 перехватил над Черным морем, близ берегов Крыма самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Инцидент произошел в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
Как следует из данных мониторингового ресурса
В Миноброны РФ отметили, что Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо, приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его и после разворота американского самолета вернулся на аэродром базирования.
Действия российской авиации выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, P-8 Poseidon границу не нарушил, — подчеркнули в Национальном центре управления обороной.
Минобороны РФ распространило видео перехвата Boeing P-8A Poseidon.
Скриншоты: PlaneRadar.
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