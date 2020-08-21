Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Сегодня российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват и сопровождение американского разведывательного самолёта RC-135 над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Иностранный военный самолёт был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря сегодня, 21 августа. Истребитель Cу-30 подняли в небо для опознания воздушного судна и недопущения нарушения государственной границы РФ.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, — говорится в сообщении.

После этого американский борт развернулся и удалился от государственной границы РФ. Российский же Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что сопровождение иностранного самолёта проходило в строгом соответствии с международными нормами.

Разведполет американского самолета близ берегов Крыма подтверждает и мониторинговый ресурс PlaneRadar . Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135W, бортовой номер 62-4125 в 10:30 (по мск.) взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит), прошел через воздушное пространство Болгарии, а в 11:35 (по мск.) приступил к разведывательному полёту вдоль Черноморского побережья России.

Отметим, что в последнее время такие полеты над Черным морем (и перехваты тоже) стали регулярными — до 2-3 раз в неделю.