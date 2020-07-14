Российским истребителям пришлось сопровождать незваных гостей, появившихся вблизи Крыма

Сегодня российские истребители перехватили разведывательные самолеты Р-8А «Poseidon» ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Reaper» ВВС США над Черным морем, вблизи Крыма. Об этом идет речь в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

После того, как цели были обнаружены российские истребители сопроводили их на безопасном расстоянии, а когда воздушные аппараты удалились от госграницы РФ боевые машины вернулись на аэродромы базирования. Нарушения госграницы допущено не было, полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами, — говорится в сообщении.

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar в 10:50 (по мск.) над акваторией Черного моря был выявлен Boeing P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла. Он совершил облет побережья Крыма. Полностью выполнить «намеченную программу» ему помешало российское «сопровождение».

Чуть позднее у берегов Крыма был замечен еще один американский самолет-разведчик. В 10:55 (мск.) самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер 62-4125 взлетел с авиабазы Милденхолл, пересек воздушное пространство Румынии и в 11:40 приступил к разведывательному полёту вдоль Российского побережья Чёрного моря. Облет длился до 14:15.

Скриншоты: PlaneRadar.