Российское движение школьников провело альтернативный экзамен ЁГЭ для артековцев

В рамках фестиваля идей и научных открытий «АртСайнс», который прошел в «Артеке», Российское движение школьников провело для ребят альтернативный экзамен ЁГЭ на необычные темы. Кроме того, на площадке движения артековцы смогли поиграть в научную викторину и даже отправить вопрос настоящему ученому.

Российское движение школьников сотрудничает с различными партнерами, в том числе связанными с популяризацией науки. Вместе с партнерами мы разработали ЁГЭ. Это привычное для детей тестирование на нестандартные темы. Например, тесты на тему изготовления кофе, пиццы, вопросы на знание разных сериалов или фильмов. Дети привыкли, что тестирование – это что-то скучное, а мы показываем, что оно может быть необычным и интересным, – рассказывает начальник отдела реализации проектов и программ в сфере воспитания Российского движения школьников Ольга Пашук. – Также мы проводим научный пентагон на знание известных деятелей науки. Дети с помощью ассоциаций приходят к правильному ответу. Кроме того, ребята могут задать вопрос ученому, написав его на открытке. Ответ придет на указанную электронную почту.

Артековцы с интересом отвечали на вопросы ЁГЭ. Тестирование по формату напоминает единый государственный экзамен, где предлагается несколько вариантов ответа на вопрос. Но детей ждала самая необычная тематика. Например, необходимо было ответить, что томаты, которые встречаются в пицце, принадлежат к семейству паслёновые. Знания по географии можно было продемонстрировать, ответив, что Сицилию, где делают квадратную пиццу, омывает Тирренское море. А чтобы перевести температуру изготовления пиццы – 500 градусов в Цельсию – в кельвины, ребятам понадобились знания по физике.

Кроме ЁГЭ, артековцы активно писали вопросы экспертам научно-популярного портала «Всенаука». Сделать это можно было на специальных открытках, где дети указывали адрес своей электронной почты, на которую придут ответы от учёных. Также ребята попытались сформировать искусственный интеллект РДШ, которому необходимы не только знания и умения, но также эмпатия, энтузиазм и стремление делать мир лучше. Отряды успешно прошли научный пентагон и приняли участие в паззл-викторине.

Кроме того, артековцы смогли больше узнать о Российском движении школьников – самой крупной в России детской организации, а также о проектах, которые она реализует, в том числе и в сфере науки.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».