Российскому фонду мира – 60 лет! Крым и Севастополь на торжествах в Москве представил «Доброволец»

Российский фонд мира сегодня отметил свое 60-летие. Он – правопреемник Советского фонда, основанного в 1961 году. Это одна из старейших общественных организаций России. Отделения фонда мира активно работают в 47-ми регионах страны и за рубежом. В Севастополе и Крыму также есть представительство Российского фонда мира. Его возглавляет лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков (он также является членом Правления фонда).

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественного заседания, приуроченного к 60-летию создания международного общественного фонда «Российский фонд мира».

Сегодня отделения фонда работают во многих регионах России, объединяя своими благородными задачами деятелей науки и культуры, представителей ветеранских, молодежных, религиозных, добровольческих организаций, — говорится в послании Главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля. — Вы оказываете действенную помощь тем, кто нуждается в заботе и поддержке, реализуете востребованные просветительские, гуманитарные инициативы, плодотворно взаимодействуете с авторитетными международными структурами.

Президент отдельно отметил весомый вклад фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом, а также его высокую миротворческую, благотворительную миссию.

Председатель Правительства РФ также по праву оценил деятельность Российского фонда мира.

За эти десятилетия фонд завоевал международный авторитет, стал ярким примером общественной дипломатии. Благодаря вашей активной деятельности развивается межкультурный диалог, укрепляется дружба и взаимопонимание между народами разных стран. Ваши патриотические, просветительские и благотворительные программы расширяют горизонты человеческого общения, помогают лучше узнать историю, традиции и культуру России, — отметил Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул социальные проекты фонда, оказывающие поддержку ветеранам, детям-сиротам, а также гуманитарную помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Сегодня хочется отметить вклад фонда в борьбу с коронавирусом. Благодаря вам на пике пандемии в ряд зарубежных стран были оперативно доставлены медицинское оборудование и материалы, — добавил Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что деятели фонда будут приумножать накопленный опыт общественной дипломатии, продолжат развитие международных гуманитарных связей, способствуя расширению круга друзей России в мире.

Отметим, что на торжествах в Москве Крым и Севастополь сегодня представляет сопредседатель регионального отделения фонда Николай Помогалов.

Он также примет участие в рабочем заседании Правлении фонда и доложит руководству и членам Правления о проделанной работе. Как уточнил лидер севастопольского «Добровольца» Дмитрий Голиков, в Москве будут проанонсированы будущие проекты и программы, в том числе и молодёжный фестиваль, который планируется провести в августе в Байдарской долине, в селе Орлиное.