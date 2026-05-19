Россия намерена развивать паромное сообщение через Керченский пролив. Дадут 5 млрд рублей

На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ выделено 5 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов через Керченский пролив, – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что решение принято в преддверии летнего сезона, даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.

При этом в правительстве напоминают, что для удобства отдыхающих работают все логистические маршруты в Крым, а переправа через Керченский пролив по-прежнему доступна как для пассажиров, так и для перевозки автомобильной и железнодорожной техники.

Власти Крыма и Минтранс РФ прорабатывают вопрос запуска парома для перевозки на полуостров и обратно электромобилей и гибридных авто, которым запрещен проезд по Крымскому мосту, сообщал ранее министр транспорта республики Арсений Козловский.

