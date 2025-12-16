Прямо сейчас:
Россия не собирается идти на уступки по Крыму, Донбассу и Новороссии
фото: © РИА Новости . Андрей Стенин

Россия не собирается идти на уступки по Крыму, Донбассу и Новороссии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:22 16.12.2025

Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним (Крыму, Севастополю, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям – ред.), потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции, — сказал замминистра.

Рябков также подчеркнул, что Россия «совершенно точно никогда не согласится на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории».

Коалиция желающих — это то же самое (что и НАТО — ред.), а может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО, — добавил он.

При этом Москва готова «удвоить усилия, чтобы преодолеть разногласия», стоящие на пути мирного урегулирования.

Рябков добавил, что российская сторона пока не знает, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева.

Мы, конечно, с нетерпением ожидаем услышать от США больше о том, где мы сейчас находимся. И мы без предубеждений, открыто подходим к тому, что какие решения могли быть там достигнуты, — отметил замглавы МИД РФ.

источник: РИА Новости Крым
