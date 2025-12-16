Россия не собирается идти на уступки по Крыму, Донбассу и Новороссии

Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним (Крыму, Севастополю, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям – ред.), потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции, — сказал замминистра.

Рябков также подчеркнул, что Россия «совершенно точно никогда не согласится на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории».

Коалиция желающих — это то же самое (что и НАТО — ред.), а может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО, — добавил он.

При этом Москва готова «удвоить усилия, чтобы преодолеть разногласия», стоящие на пути мирного урегулирования.

Рябков добавил, что российская сторона пока не знает, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева.