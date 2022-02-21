Россия официально признала ДНР и ЛНР. Подписаны указы и соглашения

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Подробным и обстоятельным. Глава государства четко обосновал, просто-таки разжевал для самых непонятливых, причины решительного шага – признания независимых государств – Донецкой и Луганской народных республик.

Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении, — сказал Путин в ходе своего телеобращения.

Единственным реальным шагом к прекращению кровопролития, стабилизации ситуации в регионе, по защите невинных людей и стало решение о признании статуса ДНР и ЛНР.

Вторым логически следующим из этого шагом стало подписание не только соответствующих указов, но и соглашений с молодыми республиками — договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Такие документы дорогого стоят. В том числе они способны остановить агрессию Киева.

Что дальше? Вряд ли происходящее остановит продвижение НАТО на восток, да и санкции, что Москве, что Луганску и Донецку обеспечены… Но вот хуже вряд ли будет.

Совет Федерации рассмотрит во вторник на заседании в закрытом режиме вопрос о признании ДНР и ЛНР. Без сомнения, признает. А вот что будет дальше… В каких границах? Как окончательно приструнят «партнеров»? Последует ли «абхазский вариант» или «крымский вариант»? Само развитие событий расставит все по местам. В любом случае в ДНР и ЛНР сегодня праздник.

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