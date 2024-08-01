Россия оказалась в лидерах по числу взломанных аккаунтов

В 2023 году Россия заняла второе место в мире по числу взломанных аккаунтов, количество утекших учетных записей достигло 78 млн. Рейтинг возглавили США.

Из данных доклада Росконгресса «Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети», с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что Россия в 2023 году оказалась на втором месте в мире после США по числу взломанных аккаунтов. Количество данных учетных записей, которые оказались в открытом доступе, превысило 78 млн.

Большинство утечек данных в России связано с потерей личной информации, такой как имена, электронные почты, адреса проживания, ИНН, паспортные данные и так далее, – отметили аналитики.

Доля персональной информации в утечках составила 73,6%. Долю утекшей коммерческой информации и государственной тайны аналитики оценили в 9,2% и 6,6% соответственно, доля платежной информации составила 0,9%.

В Росконгрессе подчеркнули, что в пересчете на численность населения количество взломанных аккаунтов в России оказалось выше, чем в других странах исследования. Так, в 2023 году были скомпрометированы 542 российские учетные записи на тысячу человек, в то время как в США – 285 на тысячу человек.

Уже несколько лет Россия входит в анти-рейтинги по числу утекшей в сеть информации, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

На это есть объективные факторы – количество хакерских атак на отечественные компании растет год от года. Но есть и не самый очевидный фактор – по данным Правительства, в России более 86% домохозяйств имеют доступ к интернету, а цифровизация бизнеса демонстрирует высокие темпы – более 80% организаций малого и среднего бизнеса имеют свой сайт. Думаю, что вне зависимости от международной повестки, Россия всегда будет находиться под пристальным вниманием злоумышленников, – отметил депутат.

Немкин пояснил, что компрометация учетных сведений пользователей зачастую не является итоговой целью. «Обычно это просто промежуточный этап между попыткой осуществить проникновение в инфраструктуру организации и реализовать другие цели: например, осуществить кражу денежных средств или просто перепродать полученную информацию на теневых рынках. Кстати, не так давно стало известно, что в первом полугодии 2024 года наша страна заняла вторую позицию по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете», – отметил депутат.

При этом, подчеркивает Немкин, чаще всего в утечках данных виноват не пользователь, а оператор персональных данных.

Большой прирост персданных в утечках связан с активной атакой злоумышленников на те организации, которые способны обеспечить их большими объемами информации. По данным Positive Technologies, например, в первом полугодии доля атак на транспортный сектор составила 29%. Очевидно, что транспортные компании аккумулируют большой объем персональных сведений: и паспортные данные, и адреса, и данные страховок. Поэтому оператором персданных, обрабатывающим самую чувствительную информацию, наконец, следует озаботиться вопросами ИБ. В будущем давление только увеличится. Но, конечно, и пользователи должны соблюдать самые базовые правила: иметь сложный пароль, снижающий вероятность взлома, а также быть внимательными в отношении фишинга, – заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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