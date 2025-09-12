Россиян предупредили о новой схеме обмана с «случайным» доступом к криптокошелькам с миллионами

Мошенники начали присылать россиянам смс о якобы предоставленном доступе к криптокошелькам с большим балансом. Как отметили эксперты, пользователю приходит уведомление о подключении финансового счета с указанием логина, пароля и огромного баланса. Сообщение сопровождается ссылкой на поддельную платформу и предупреждением о конфиденциальности информации, сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Ключевой элемент схемы — создание у жертвы ощущения, что она случайно получила доступ к чужим деньгам. При переходе на сайт пользователь видит интерфейс, напоминающий криптобиржу, хотя и с многочисленными ошибками и визуальными недочетами, — уточнили в Роскачестве.

При попытке вывода средств система требует «повысить статус», пополнив счет реальными деньгами. Эксперты отметили, что именно на этом этапе мошенники получают настоящие деньги, тогда как «миллионы» на счете оказываются фейковыми.

Такие схемы обмана играют на человеческой жадности и любопытстве. Получив смс с «готовыми логином и паролем» и якобы доступом к чужим деньгам, многие пользователи теряют бдительность, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

В отличие от классического фишинга, где жертву вынуждают вводить свои данные, здесь мошенники высылают уже «готовый доступ» к крупной сумме. Это психологический трюк: человеку кажется, что риск минимален, ведь данные ему достались случайно, и остается лишь воспользоваться возможностью, — пояснил депутат.

Однако сама логика предложения должна настораживать. Любая система, которая требует внесения собственных средств для разблокировки или вывода чужих денег, — это стопроцентный признак мошенничества. На этом этапе аферисты и зарабатывают: все «миллионы» на экране оказываются фальшивыми цифрами, а реальной ценностью становятся деньги, которые жертва сама добровольно перечисляет злоумышленникам.

Особую опасность схема представляет из-за визуального сходства сайтов с настоящими криптобиржами. Даже при наличии ошибок в интерфейсе, неподготовленный пользователь может не заметить подвоха. Именно поэтому так важна цифровая грамотность и умение критически оценивать источники информации. Никакая серьезная финансовая организация не передает пароли через смс и не требует платы за вывод средств, — добавил Немкин.

Пользователям следует помнить простое правило: если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, то это почти наверняка обман.

В случае получения таких сообщений необходимо игнорировать их, блокировать отправителя и при возможности сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы. Только сочетание осторожности и своевременной информированности может защитить граждан от новых уловок киберпреступников, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

