Россиянам в 2026 году в паспорт будут ставить новую отметку с уникальным номером
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 04.12.2025

С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым, — сказал он.

По информации парламентария, услуга предоставляется бесплатно. Чтобы поставить отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет после 1 января 2026 года единоразово обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр.

Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с законодательством, а доступ к ним строго контролироваться, — отметил Каплан Панеш.

В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.

Как сообщалось ранее, крымские пенсионеры автоматически получат электронное удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на Госуслугах.

источник: РИА Новости Крым 

