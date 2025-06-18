Россиянам запретят продавать квартиры за наличные

Идею запрета на сделки с жильём за наличные поддержала Генпрокуратура, пишет газета «Известия». Это следует из ответа, который первый заместитель ведомства Анатолий Разинкин направил автору законопроекта, зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой.

Идею запрета на сделки с жильём за наличные поддержала Генпрокуратура, пишет газета «Известия». Это следует из ответа, который первый заместитель ведомства Анатолий Разинкин направил автору законопроекта, зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой.

Проект закона, запрещающий сделки с жильём за наличные, разработал Российский союз участников рынка недвижимости. Если сумма сделки с жильём превышает 1 млн рублей, безналичный расчёт будет обязателен, объяснила ранее Светлана Разворотнева. Она рассчитывает, что летом проект закона внесут в Госдуму, а до конца 2025 года закон примут.

В Генпрокуратуре обеспокоены распространением схем дистанционного мошенничества при сделках с жильём. В ведомстве предложили ещё ряд мер, направленных на повышение безопасности жилищных сделок.

Также предложено ввести дополнительные требования к риелторам. Заниматься риелторской деятельностью смогут только специалисты с высшим образованием, у которых нет судимости за экономические преступления. Кроме того, предложено определить ответственность за некачественные посреднические услуги, в результате которых человек лишился жилья. Планируется сформировать специальный компенсационный фонд для помощи людям, пострадавшим от действий недобросовестных риелторов. Помимо этого, для людей старше 65 лет нотариальное заверение сделок станет обязательным.

Генпрокуратура также поддерживает увеличение сроков регистрации сделок с недвижимостью с 10 до 20 дней через Росреестр и до 12 дней через МФЦ. Кроме того, в ведомстве выступают за приостановку регистрации сомнительных сделок.

источник: ЦИАН