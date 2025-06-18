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Россиянам запретят продавать квартиры за наличные
иллюстрация: shutterstock

Россиянам запретят продавать квартиры за наличные

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 18.06.2025

Идею запрета на сделки с жильём за наличные поддержала Генпрокуратура, пишет газета «Известия». Это следует из ответа, который первый заместитель ведомства Анатолий Разинкин направил автору законопроекта, зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой.

Проект закона, запрещающий сделки с жильём за наличные, разработал Российский союз участников рынка недвижимости. Если сумма сделки с жильём превышает 1 млн рублей, безналичный расчёт будет обязателен, объяснила ранее Светлана Разворотнева. Она рассчитывает, что летом проект закона внесут в Госдуму, а до конца 2025 года закон примут.

В Генпрокуратуре обеспокоены распространением схем дистанционного мошенничества при сделках с жильём. В ведомстве предложили ещё ряд мер, направленных на повышение безопасности жилищных сделок.

Также предложено ввести дополнительные требования к риелторам. Заниматься риелторской деятельностью смогут только специалисты с высшим образованием, у которых нет судимости за экономические преступления. Кроме того, предложено определить ответственность за некачественные посреднические услуги, в результате которых человек лишился жилья. Планируется сформировать специальный компенсационный фонд для помощи людям, пострадавшим от действий недобросовестных риелторов. Помимо этого, для людей старше 65 лет нотариальное заверение сделок станет обязательным.

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Генпрокуратура также поддерживает увеличение сроков регистрации сделок с недвижимостью с 10 до 20 дней через Росреестр и до 12 дней через МФЦ. Кроме того, в ведомстве выступают за приостановку регистрации сомнительных сделок.

источник: ЦИАН

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