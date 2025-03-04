Россияне активно устанавливают самозапреты на кредиты

По данным Объединенного кредитного Бюро (ОКБ) за первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты этой социально важной возможностью воспользовалось порядка 2,7 млн человек. В первый день запуска сервиса был оформлен 1 млн самозапретов, во второй день – 700 тысяч. За первый рабочий день недели – 3 марта – установлен еще 1 млн самозапретов. Пик активности пришёлся на 1 марта на 20:08 по Московскому времени: за 1 минуту в ОКБ поступило и было обработано 2904 заявления об установке самозапрета.

Подавляющее большинство граждан – 91% – желая защититься от нежданных долгов, выбирают формат полного запрета на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали порядка 5% россиян. Ещё около 2,5% граждан поставили запрет на микрокредитование. И примерно 1,5% приходится на различные сочетания вышеупомянутых видов самозапретов.

Наибольшую активность по установке самозапрета проявляют граждане в возрасте 35-55 лет, их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов. Пик приходится на 40-45-летних. В целом, более трети запретов установлено людьми в возрасте 55 лет и старше, и почти четверть в возрасте 60 лет и старше. Учитывая, что эти категории граждан не всегда дружат с технологиями и гаджетами, представляется, что более молодые родственники проявляют беспокойство о старшем поколении и помогают установить самозапрет.

51% самозапретов оформили мужчины, женщины, соответственно, – 49%.

За первые два дня работы сервиса наибольшее количество самозапретов установили жители Москвы – 187,95 тыс., Московской обл. – 115,93 тыс., Санкт-Петербурга – 83,68 тыс., Ростовской обл. – 49,00 тыс., Краснодарского края – 47,75 тыс., Башкортостана – 46,03 тыс., Свердловской обл. – 45,13 тыс., Челябинской обл. – 37,25 тыс., Татарстана – 36,95 тыс. и Новосибирской обл. – 34,47 тыс.

1-2 марта почти 2 тыс. граждан сняли с себя самозапрет после его установки.

Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников. Если у вас установлен самозапрет, злоумышленники не смогут оформить заём (кредит) на ваше имя, потому что кредитор обязан отказать в выдаче. Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор займа (кредита), он не сможет потребовать от вас исполнения обязательств по нему. Установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким‑либо образом «утечь». Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы, либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадёжные руки, — отмечают генеральный директор Объёдиненного Кредитного Бюро Михаил Алексин.

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