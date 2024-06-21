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Россияне чтят память жертв Великой Отечественной войны
Фото: pxhere.com

Россияне чтят память жертв Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:21 21.06.2024

Завтра в Крыму состоится ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 22 июня в городах полуострова, у мемориалов, как и во всем мире, зажгутся свечи в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Для жителей нашей страны, нашего полуострова это незабываемая, трагическая дата. По данным исследования, которое накануне проводило АНО «Диалог регионы», 82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия. 79% россиян в этот день чтят память жертв Великой Отечественной войны, вспоминают о подвиге старшего поколения. В нашей стране делают все, чтобы сохранить и защитить историю и культуру, традиционные духовно-нравственные ценности. В 2023 году при Президенте России был создан Национальный центр исторической памяти, который консолидирует усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с ее фальсификацией.

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По традиции в мероприятиях примут участие депутаты Государственного Совета Республики Крым, представители Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, молодежных объединений полуострова.

Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 17 июня 2024 года в сети методом River Sampling среди 1200 россиян старше 18 лет.

 

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