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Россияне досрочно получат майские пенсии
фото: © РИА Новости . Тарас Литвиненко

Россияне досрочно получат майские пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 22.04.2025

Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты начислят досрочно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически, – сказано в сообщении.

В Социальном фонде добавили, что доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 6 мая. Что касается пенсионеров, которым выплаты доставляет «Почта России», они получат деньги за май в привычные для себя даты.

Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая, – уточнили в соцфонде.

Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и почтовых отделениях.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.

источник: РИА Новости Крым 

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