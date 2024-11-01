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Россияне "множат" долги по ипотеке - просрочки по выплатам выросли на 37%
фото: freepik

Россияне «множат» долги по ипотеке — просрочки по выплатам выросли на 37%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 01.11.2024

Объём просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос на 37%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

Аналитики пояснили, что речь идёт об обязательствах, которые граждане не обслуживают более трёх месяцев. В абсолютном выражении сумма таких долгов на конец сентября 2024 года достигла максимума в 136 млрд рублей.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков в беседе с корреспондентом Циан.Журнала подтвердил, что просрочка по ипотеке растёт.

В абсолютном значении объём проблемных кредитов на рекордном уровне. Здесь ничего удивительного нет — рынок ипотеки рос слишком быстро в предыдущие годы. Показатели в относительном выражении тоже растут, но пока доля просроченной задолженности остаётся очень низкой — менее 0,5%. Поэтому сейчас это не является проблемой для рынка, но сам факт разворота — это свидетельство того, что рынок перешёл к новому этапу развития, — отметил эксперт.

Также он предположил, что доля просроченных ипотечных кредитов будет расти в ближайшее время.

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Гендиректор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов обратил внимание на то, что оценивать уровень просрочки и её динамику нужно, прежде всего опираясь на данные Центробанка.

Различные аналитические центры, конечно, дают информацию быстрее, у них свои оперативные источники, но данные ЦБ объективно точнее. Регулятор собирает всю информацию по рынку, и именно на неё нужно ориентироваться как на первоисточник, — высказался специалист.

По его словам, динамику просрочки по ипотеке категорически нельзя измерять в абсолютных цифрах.

Растёт объём выдачи кредитов, вслед за ним общий ипотечный портфель, после чего, разумеется, растут количество и сумма кредитов, по которым была допущена просрочка. Её рост неизбежен при увеличении кредитного портфеля. Но смотреть нужно на изменение доли просроченных кредитов в общем объёме ипотечного портфеля — тогда этот показатель действительно будет давать общую картину, — отмечает Максим Ельцов.

Также он добавил, что с начала года доля просроченной ипотечной задолженности выросла примерно на 20%, но при этом показатель по-прежнему находится на уровне, близком к историческому минимуму.

источник: ЦИАН

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