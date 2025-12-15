Россияне жалуются на массовое использование ИИ детьми в домашних заданиях

Продолжается прием обращений на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Сигналы идут со всей страны, крымские студенты и представители Народного фронта помогают принимать сигналы в кол-центре и анализировать обращения по тематикам. Не обошлось и без вопросов о современных трендах. Например, про искусственный интеллект.

Например, у нас заявитель, Мария, обращает внимание на то, что дети стали массово использовать искусственный интеллект в подготовке домашних заданий. Она делится, что дети не читают, не развивают критическое мышление и эмпатию. А один школьник обратился к Президенту с вопросом, зачем вообще в школе задают домашние задания, если их или списывают с готовых заданий или делают с помощью ИИ, — делится руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

