Россияне зимой и весной в Симферополь особо не рвутся, а вот в Москву, Питер и Сочи — да

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По данным продаж Туту.ру, средний чек за перелет по России до конца зимы составляет 6 233 рубля в одну сторону, это на 8% выше, чем в 2021 году. Средний чек за билеты на весну внутри страны пока равен 6 584 рублям в одну сторону, и это на 7% меньше, чем годом ранее, — сообщили в пресс-службе сервиса.
По данным Туту.ру, больше всего авиабилетов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Уфу.
Топ-10 популярных авианаправлений до конца зимы
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|21,2%
|5093
|Санкт-Петербург
|10,8%
|4939
|Сочи
|6,9%
|4779
|Краснодар
|4,2%
|4737
|Минеральные Воды
|4,2%
|4065
|Симферополь
|2,6%
|5452
|Ростов-на-Дону
|2,6%
|4418
|Екатеринбург
|2,3%
|5250
|Калининград
|2,2%
|5053
|Уфа
|2,1%
|4696
Средний чек за перелет в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург по билетам, оформленным для вылета до конца зимы, находится на уровне 5-5,2 тыс. рублей в одну сторону. За билеты в Сочи и Краснодар платят в среднем 4,7 тыс. рублей в одну сторону, в Минеральные Воды – 4,1 тыс. рублей, в Симферополь – 5,5 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону – 4,4 тыс. рублей, в Уфу – 4,7 тыс. рублей.
Список направлений, по которым бронируют авиабилеты на весну, в целом схож с зимним рейтингом. Однако, по данным продаж Туту.ру, в топ-10 сейчас, помимо Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Симферополя, Калининграда, Краснодара и Ростова-на-Дону входят Иркутск и Анапа.
Топ-10 популярных авианаправлений весной
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|13,3%
|6832
|Сочи
|13,2%
|5866
|Санкт-Петербург
|11,2%
|5758
|Минеральные Воды
|9,8%
|5139
|Симферополь
|7,9%
|7276
|Калининград
|6,5%
|5086
|Краснодар
|4,5%
|5600
|Ростов-на-Дону
|2,8%
|4740
|Иркутск
|1,8%
|10007
|Анапа
|1,8%
|9698
Средний чек по билетам, оформленным на весну, выше, чем у тех, кто планирует путешествие до конца зимы. За весенний перелёт в Москву платят в среднем 6,8 тыс. рублей в одну сторону, в Сочи и Санкт-Петербург – 5,8 тыс. рублей, в Симферополь – 7,2 тыс. рублей, в Минеральные Воды и Калининград – 5-5,1 тыс. рублей, в Краснодар – 5,6 тыс. рублей. Средние чеки за перелет в Анапу и Иркутск составляют 9,7 тыс. рублей и 10 тыс. рублей в одну сторону соответственно.
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