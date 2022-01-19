Россияне зимой и весной в Симферополь особо не рвутся, а вот в Москву, Питер и Сочи — да

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь зимой и весной 2022 года.

По данным продаж Туту.ру, средний чек за перелет по России до конца зимы составляет 6 233 рубля в одну сторону, это на 8% выше, чем в 2021 году. Средний чек за билеты на весну внутри страны пока равен 6 584 рублям в одну сторону, и это на 7% меньше, чем годом ранее, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным Туту.ру, больше всего авиабилетов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Уфу.

Топ-10 популярных авианаправлений до конца зимы

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 21,2% 5093 Санкт-Петербург 10,8% 4939 Сочи 6,9% 4779 Краснодар 4,2% 4737 Минеральные Воды 4,2% 4065 Симферополь 2,6% 5452 Ростов-на-Дону 2,6% 4418 Екатеринбург 2,3% 5250 Калининград 2,2% 5053 Уфа 2,1% 4696

Средний чек за перелет в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург по билетам, оформленным для вылета до конца зимы, находится на уровне 5-5,2 тыс. рублей в одну сторону. За билеты в Сочи и Краснодар платят в среднем 4,7 тыс. рублей в одну сторону, в Минеральные Воды – 4,1 тыс. рублей, в Симферополь – 5,5 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону – 4,4 тыс. рублей, в Уфу – 4,7 тыс. рублей.

Список направлений, по которым бронируют авиабилеты на весну, в целом схож с зимним рейтингом. Однако, по данным продаж Туту.ру, в топ-10 сейчас, помимо Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Симферополя, Калининграда, Краснодара и Ростова-на-Дону входят Иркутск и Анапа.

Топ-10 популярных авианаправлений весной

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 13,3% 6832 Сочи 13,2% 5866 Санкт-Петербург 11,2% 5758 Минеральные Воды 9,8% 5139 Симферополь 7,9% 7276 Калининград 6,5% 5086 Краснодар 4,5% 5600 Ростов-на-Дону 2,8% 4740 Иркутск 1,8% 10007 Анапа 1,8% 9698

Средний чек по билетам, оформленным на весну, выше, чем у тех, кто планирует путешествие до конца зимы. За весенний перелёт в Москву платят в среднем 6,8 тыс. рублей в одну сторону, в Сочи и Санкт-Петербург – 5,8 тыс. рублей, в Симферополь – 7,2 тыс. рублей, в Минеральные Воды и Калининград – 5-5,1 тыс. рублей, в Краснодар – 5,6 тыс. рублей. Средние чеки за перелет в Анапу и Иркутск составляют 9,7 тыс. рублей и 10 тыс. рублей в одну сторону соответственно.

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