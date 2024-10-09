Российские авиастроители передали Минобороны новые Су-34

Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС – ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских вооруженных сил. Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО, – цитирует пресс-служба Госкорпорации Ростех первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 является многофункциональным, одним из самых передовых самолетов в составе ВКС России. Машина предназначена для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО. Высокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.

Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны. Обеспечение армии и флота новыми самолетами – наша основная задача. Одновременно производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции, – сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех