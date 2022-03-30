Российские банки готовятся внедрить приложение СБПэй

Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки активно готовятся к внедрению их отечественной замены — приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Как показал опрос РИА Новости, большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП, передает РИА Новости.

Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов, — сообщили в пресс-службе МКБ. «Почта банк» завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. При этом уже сейчас подавляющее большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, — напомнила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.

Одним из факторов, сдерживающих расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.

В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и «Абсолют банк». Кроме того, некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили — среди них банк «Русский Стандарт» и Экспобанк.

Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы «Мир».

По материалам: объясняем.рф.

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