Российские ИТ-компании будут спонсировать подготовку будущих кадров

Крупные аккредитованные ИТ-компании будут направлять не менее 3% средств, сэкономленных благодаря ИТ-льготам, на подготовку будущих кадров. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ. Теперь ИТ-компаниям необходимо заключить как минимум одно соглашение с вузом, осуществляющим подготовку ИТ-специалистов. Перечень специальностей будет утвержден Минцифры России.

Сегодня россияне активно осваивают цифровые специальности, все больше студентов поступают на ИТ-программы. По итогам 2024 года в стране уже насчитывается более 1,5 миллиона ИТ-специалистов. Но важно синхронизировать работу образовательных учреждений и запросы будущих работодателей. Сегодня цифровые технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные программы. Чтобы приблизить ИТ-образование к реальным потребностям отрасли, мы нормативно закрепляем связку «вузы – ИТ-компании», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

ИТ-компании будут участвовать в образовательном процессе, разрабатывая учебные планы и актуализируя образовательные программы. Также направлять в вузы сотрудников-практиков в качестве преподавателей и организовывать стажировки.

В Севастополе каждая четвертая аккредитованная ИТ-компания уже имеет действующее соглашение с вузами города для обеспечения непрерывного потока квалифицированных ИТ-специалистов, отвечающих потребностям рынка труда. В регионе подготовку ИТ-специалистов осуществляют: Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности, Севастопольский торгово-экономический техникум, Морской колледж Севастопольского государственного университета, Севастопольский государственный университет (высшее образование). Всего в 2024 году было более 400 выпускников. Также действуют детский технопарк «Кванториум» и центр детского цифрового образования «IT-Куб», которые со школьной скамьи ориентируют на ИТ-профессии.

