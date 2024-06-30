Российские студенческие отряды запустили брендированный поезд в Крым

29 июня в День молодёжи из Москвы в Симферополь отправился уникальный поезд «Таврия» транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». Вагоны поезда брендированы в стилистике юбилейного года Российских студенческих отрядов (РСО). Маршруты всех поездов проходят по новой железнодорожной ветке, заходящей в Крым через Керченский пролив по Крымскому мосту. Первые поезда «Таврия» пришли на полуостров в декабре 2019 года.

События юбилейного года студенческих отрядов поражают своей масштабностью. Благодаря нашим партнерам появляются вот такие яркие проекты. Сегодня мы проводили в рейс первый брендированный поезд студенческих отрядов. Уверен, многие из отрядов проводников хотели бы поработать на этом составе. Особо ценно, что такой поезд будет привлекать дополнительное внимание к главному молодежному трудовому движению страны и рассказывать о молодежи, которая созидает и трудится на благо родной страны, – прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, Председатель Правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

Более 100 бойцов Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов работают в компании «Гранд Сервис Экспресс», которые с 2019 года осуществляют пассажирские перевозки. В этом году уже пятый трудовой семестр, который реализуется на базе «Гранд Сервис Экспресса».

Наши студенческие отряды проводников работают с компанией «Гранд Сервис Экспресс» с 2019 года, и каждый год мы видим, как наши ребята с энтузиазмом и профессионализмом выполняют свои обязанности. Пятый трудовой семестр подтверждает успешность и важность этого сотрудничества для наших студентов, которые получают не только профессиональные навыки, но и уникальный жизненный опыт, – говорит руководитель студенческих отрядов проводников Крымского регионального отделения РСО Екатерина Польгун.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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