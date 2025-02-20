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Российские студотряды ко Дню защитника Отечества пишут письма бойцам СВО

Российские студотряды ко Дню защитника Отечества пишут письма бойцам СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 20.02.2025

21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, студотрядовцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов примут участие в международной акции «Письмо Победы», в рамках которой напишут слова благодарности и тёплые пожелания для бойцов специальной военной операции.

Письма, написанные студотрядовцами, будут переданы через Крымский филиал фонда «Защитники Отечества» бойцам СВО, находящимся на реабилитации в военных госпиталях Крыма.

Акции, направленные на поддержку участников специальной военной операции, как никогда важны в современных реалиях. Бойцы СВО должны знать, что их поддерживают дома и им благодарны за воинский долг и готовность защищать интересы нашей страны, рискуя своими жизнями. Молодежь должна с малых лет погружаться в героическую историю нашей страны, помнить и чтить подвиги защитников нашего Отечества. И для этого важно не забывать о теплоте человеческого общения. Поэтому мы писали, пишем и будем писать письма нашим воинам, нашим защитникам Отечества и в преддверии праздника, и продолжим это делать после, – отмечает Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Мероприятие состоится 21 февраля в 15:00 в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского, проспект Академика Вернадского, 4.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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