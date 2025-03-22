Российские студотряды в Крыму дали старт патриотической акции по уборке и благоустройству памятных мест ВОВ

22 марта в г. Симферополе на Аллее Героев Великой Отечественной войны у мемориала «Вечный огонь» в парке им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное открытие VII Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам».

В 2025 году Десант Победы РСО приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, а также к событиям Крымской наступательной операции 1944 г. На открытии по традиции бойцам РСО были вручены путёвки для осуществления трудовой деятельности.

Смыслы трудового добровольчества, которые формируются студенческими отрядами Республики Крым, привязываются к правильным порывам и поступкам, направленным на дань уважения нашим предкам. Когда в 2019 году родилась идея о создании нашей акции, 100 ребят собрались, для того чтобы принять участие в благоустройстве памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тогда Десант Победы был привязан к 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В 2020 году мы продолжили эту инициативу, и с каждым годом Десант Победы становился все масштабнее. Наш труд – наш вклад в сохранение истории, — выступил перед участниками акции Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения РСО.

Десант Победы направлен на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, семьям участников СВО, проведение открытых уроков о событиях Великой Отечественной войны в школах, в частности, о событиях Крымской наступательной операции 1944 г. и освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

Студотрядовцы в этом году будут работать в 20 муниципальных образованиях полуострова на уборке и благоустройстве памятников, мемориалов, братских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Отрадно видеть вас всех сегодня здесь, готовых делать добрые и важные дела на территории Республики Крым. Впереди у нас много работы, часть из вас начнет трудиться уже сегодня, поэтому хочется пожелать вам продуктивной работы и получить от этой акции максимум. Главное не забывайте о важности безопасного труда, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

После торжественного открытия акции крымские студотрядовцы приступили к уборке территории на Аллее Героев Великой Отечественной войны у мемориала «Вечный огонь» в парке им. Ю. А. Гагарина.

Акция организована АНО «Дом Молодёжи» и Крымским региональным отделением Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества «Регион добрых дел».

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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