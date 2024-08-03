Российские студотряды в юбилейный год отрядного движения покоряют глубины Черного моря

В 65-летний юбилей студотрядовского движения и в год двадцатилетия современных Российских студенческих отрядов флаг студотрядовцев уже побывал в космосе и был поднят на многих горных вершинах страны. А сегодня флаг РСО покорил и глубины Черного моря. По инициативе студенческих отрядов Республики Крым флаг РСО был развернут на глубине 20 м Черного моря в районе г. Судака неподалеку от Арт-кластера «Таврида».

Для сравнения 20 м — это высота шестиэтажного дома. Обычно любители погружаются на глубину 6-12 м. Но, поставив цель, сделать знаковое глубоководное погружение, бойцы РСО прошли подготовку и теперь даже в морских глубинах знают, что Труд Крут, а Российским студенческим отрядам «Всегда 20!», — рассказал руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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