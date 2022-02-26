реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

crimeapress_news



реклама в крыму
На Украине признались в геноциде Крымчан. Джемилев проговорился: засуха в Крыму – «рукотворная»
На фото: перекрытый Северо-Крымский канал

Российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:41 26.02.2022

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал, сегодня была разрушена.

Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается, — заявил Сергей Аксёнов на своей странице ВКонтакте.

Напомним, дамба на Северо-Крымском канале появилась в мае 2014 года. Таким образом, Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде.

Узнайте больше:  Что делать туристам и приезжим в ситуации, когда аэропорт в Симферополе временно не работает

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.