Российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал, сегодня была разрушена.

Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается, — заявил Сергей Аксёнов на своей странице ВКонтакте.

Напомним, дамба на Северо-Крымском канале появилась в мае 2014 года. Таким образом, Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде.

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