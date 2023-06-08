Российских автомобилистов ждёт новый штраф

Уже этой осенью для российских автомобилистов введут новый штраф за использование шин, не соответствующих сезону. Об этом стало известно после публикации на официальном портале правовой информации правительственного постановления «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Штрафовать будут в следующих случаях:

Если в летний период (с июня по август) водитель передвигается на авто с шипованной резиной.

Если в зимний период (с декабря по февраль) транспортные средства категории M1 и N1 ездят на летних шинах.

Если зимние шины, в том числе с шипами противоскольжения, установлены не на все колеса.

В соответствии со статьей 12.5 КоАП за данные нарушения водителю грозит штраф 500 рублей.

Норма начнет действовать с 1 сентября этого года. Уточняется, что водителей не обязывают «переобувать» автомобиль зимой именно в шипованные шины – можно будет передвигаться на «липучках». В летний период за езду на такой резине также не оштрафуют. Санкции будут налагать только за «шипы».

источник: Автокод (автор: Елена Сапунова)

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