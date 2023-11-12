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Российский авторынок: определены самые мощные кроссоверы 2023 года
иллюстрация: chernomor-exeed.ru

Российский авторынок: определены самые мощные кроссоверы 2023 года

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:17 12.11.2023

Редакция портала Njcar составила рейтинг самых мощных кроссоверов, которые официально поставляются на российский рынок. Перед выбором нового кроссовера, отмечает Rambler.auto, покупатели прежде всего обращают внимание на цену и мощность двигателя.

Так, первое место в списке самых мощных кроссоверов досталось китайской модели Exeed RX https://chernomor-exeed.ru, принадлежащей автопроизводителю Chery, которая оснащается турбомотором рабочим объемом два литра. Он развивает 249 лошадиных сил мощности и 385 Нм крутящего момента. В паре с двигателем установлен робот Getrag с двумя дисками сцепления. Стоит такой автомобиль 5 450 000 рублей.

Второе место в рейтинге самых мощных кроссоверов на рынке РФ у Exeed VX. У него тот же двухлитровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Стоит машина 5 300 000 рублей и разгоняется с места до сотни за 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч.

На третьем месте расположился Geely Monjaro за 4 515 000 рублей. Он оснащен двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом.

Четвертое место у Geely Tugela. Gод капотом кросс-купе установлен 2,0-литровый 238-сильный агрегат в паре с восьмиступенчатым автоматом. Стоит машина 4 065 000 рублей.

Замкнул ТОП-5 кроссовер Changan Uni-K за 4 070 000 рублей. У него двухлитровый мотор мощностью 226 лошадиных сил и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Кроссовер — внедорожник-«горожанин». В чём сила?

Кроссоверы представляют собой категорию автомобилей, которая объединяет черты легковых автомобилей и внедорожников. Они стали популярными благодаря своей универсальности и комбинации характеристик, которые делают их привлекательными для различных потребителей. Вот некоторые основные отличия и преимущества кроссоверов:

Комбинированный дизайн:

  • кроссоверы обычно сочетают элементы дизайна, характерные как для легковых автомобилей, так и для внедорожников. Они могут иметь более высокий клиренс и грубый внешний вид, но при этом сохраняют удобство и стиль легковых автомобилей.

Увеличенная посадка и обзор:

  • в сравнении с традиционными седанами кроссоверы обычно предоставляют более высокую посадку, что делает вход и выход из автомобиля более удобными. Также они обеспечивают лучший обзор дороги, что может быть важным для многих водителей.

Больше пространства для пассажиров и багажа:

  • кроссоверы часто имеют более просторные салоны, чем традиционные седаны, и обычно предлагают более гибкие варианты конфигурации сидений. Также они обычно обладают более вместительными багажными отсеками.

Всепогодная проходимость:

  • некоторые кроссоверы предлагают полный привод или системы управления полным приводом, что делает их более способными к передвижению в сложных условиях, таких как снег, грязь или неровные дороги.

Экономичность топлива:

  • в сравнении с более крупными внедорожниками кроссоверы часто более экономичны в расходе топлива, что может быть важным фактором для многих потребителей.

Гибкость использования:

  • кроссоверы идеально подходят для тех, кто ценит гибкость использования автомобиля. Они подходят как для городской езды, так и для поездок за город, предоставляя комфорт и управляемость.

Популярность и разнообразие:

  • из-за своей популярности производители предлагают широкий выбор кроссоверов различных размеров, ценовых категорий и характеристик. Пользователи могут выбирать модели, соответствующие их потребностям и предпочтениям.

Эти факторы, отмечают специалисты, делают кроссоверы привлекательными для многих автолюбителей, и их популярность продолжает расти.

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