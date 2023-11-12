Российский авторынок: определены самые мощные кроссоверы 2023 года

Редакция портала Njcar составила рейтинг самых мощных кроссоверов, которые официально поставляются на российский рынок. Перед выбором нового кроссовера, отмечает Rambler.auto, покупатели прежде всего обращают внимание на цену и мощность двигателя.
Так, первое место в списке самых мощных кроссоверов досталось китайской модели Exeed RX https://chernomor-exeed.ru, принадлежащей автопроизводителю Chery, которая оснащается турбомотором рабочим объемом два литра. Он развивает 249 лошадиных сил мощности и 385 Нм крутящего момента. В паре с двигателем установлен робот Getrag с двумя дисками сцепления. Стоит такой автомобиль 5 450 000 рублей.
Второе место в рейтинге самых мощных кроссоверов на рынке РФ у Exeed VX. У него тот же двухлитровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Стоит машина 5 300 000 рублей и разгоняется с места до сотни за 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч.
На третьем месте расположился Geely Monjaro за 4 515 000 рублей. Он оснащен двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом.
Четвертое место у Geely Tugela. Gод капотом кросс-купе установлен 2,0-литровый 238-сильный агрегат в паре с восьмиступенчатым автоматом. Стоит машина 4 065 000 рублей.
Замкнул ТОП-5 кроссовер Changan Uni-K за 4 070 000 рублей. У него двухлитровый мотор мощностью 226 лошадиных сил и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Кроссовер — внедорожник-«горожанин». В чём сила?
Кроссоверы представляют собой категорию автомобилей, которая объединяет черты легковых автомобилей и внедорожников. Они стали популярными благодаря своей универсальности и комбинации характеристик, которые делают их привлекательными для различных потребителей. Вот некоторые основные отличия и преимущества кроссоверов:
Комбинированный дизайн:
- кроссоверы обычно сочетают элементы дизайна, характерные как для легковых автомобилей, так и для внедорожников. Они могут иметь более высокий клиренс и грубый внешний вид, но при этом сохраняют удобство и стиль легковых автомобилей.
Увеличенная посадка и обзор:
- в сравнении с традиционными седанами кроссоверы обычно предоставляют более высокую посадку, что делает вход и выход из автомобиля более удобными. Также они обеспечивают лучший обзор дороги, что может быть важным для многих водителей.
Больше пространства для пассажиров и багажа:
- кроссоверы часто имеют более просторные салоны, чем традиционные седаны, и обычно предлагают более гибкие варианты конфигурации сидений. Также они обычно обладают более вместительными багажными отсеками.
Всепогодная проходимость:
- некоторые кроссоверы предлагают полный привод или системы управления полным приводом, что делает их более способными к передвижению в сложных условиях, таких как снег, грязь или неровные дороги.
Экономичность топлива:
- в сравнении с более крупными внедорожниками кроссоверы часто более экономичны в расходе топлива, что может быть важным фактором для многих потребителей.
Гибкость использования:
- кроссоверы идеально подходят для тех, кто ценит гибкость использования автомобиля. Они подходят как для городской езды, так и для поездок за город, предоставляя комфорт и управляемость.
Популярность и разнообразие:
- из-за своей популярности производители предлагают широкий выбор кроссоверов различных размеров, ценовых категорий и характеристик. Пользователи могут выбирать модели, соответствующие их потребностям и предпочтениям.
Эти факторы, отмечают специалисты, делают кроссоверы привлекательными для многих автолюбителей, и их популярность продолжает расти.
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