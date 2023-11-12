Российский авторынок: определены самые мощные кроссоверы 2023 года

Редакция портала Njcar составила рейтинг самых мощных кроссоверов, которые официально поставляются на российский рынок. Перед выбором нового кроссовера, отмечает Rambler.auto, покупатели прежде всего обращают внимание на цену и мощность двигателя.

Так, первое место в списке самых мощных кроссоверов досталось китайской модели Exeed RX https://chernomor-exeed.ru, принадлежащей автопроизводителю Chery, которая оснащается турбомотором рабочим объемом два литра. Он развивает 249 лошадиных сил мощности и 385 Нм крутящего момента. В паре с двигателем установлен робот Getrag с двумя дисками сцепления. Стоит такой автомобиль 5 450 000 рублей.

Второе место в рейтинге самых мощных кроссоверов на рынке РФ у Exeed VX. У него тот же двухлитровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Стоит машина 5 300 000 рублей и разгоняется с места до сотни за 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч.

На третьем месте расположился Geely Monjaro за 4 515 000 рублей. Он оснащен двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом.

Четвертое место у Geely Tugela. Gод капотом кросс-купе установлен 2,0-литровый 238-сильный агрегат в паре с восьмиступенчатым автоматом. Стоит машина 4 065 000 рублей.

Замкнул ТОП-5 кроссовер Changan Uni-K за 4 070 000 рублей. У него двухлитровый мотор мощностью 226 лошадиных сил и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Кроссовер — внедорожник-«горожанин». В чём сила?