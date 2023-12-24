Российский авторынок. Предварительные итоги 2023 года: в лидерской пятёрке — «рулит» китайский автопром

Агентство «Автостат» озвучило статистику, связанную с продажами автомобилей за 11 месяцев уходящего года. И оказалось, что в топ-5 рядом с российской LADA (за январь-ноябрь концерн «АвтоВАЗ» и его партнёры реализовали почти 293 тысяч автомобилей) значатся исключительно китайские бренды.
Цифры тут таковы: самой популярной машиной, прибывшей из Поднебесной, оказалось авто Чери. За руль моделей бренда Chery сели 105 600 россиян.
Далее по востребованности идут: Haval (96 381), Geely (79 935), Changan (39 983), Omoda (38 464) и Exeed (38 174).
При этом эксперты российского авторынка отмечают, что китайские бренды продолжат наращивать объёмы продаж и займут долю не менее 50%. Почему так? Популярность китайских автомобилей среди российских потребителей, говорят специалисты, обусловлена несколькими факторами:
- цена. Китайские автомобили обычно предлагают доступные цены по сравнению с аналогичными моделями других производителей. Это, разумеется, привлекает покупателей. И особенно тех, кто ищет бюджетные варианты.
- качество в соотношении с ценой. Качество китайских автомобилей улучшилось за последние годы. По мере развития и модернизации производства китайские автопроизводители стали уделять больше внимания качеству и безопасности своих автомобилей.
- обновление модельного ряда. Китайские автопроизводители активно обновляют свои модели, предлагая новые технологии, дизайн и функции. Это может привлекать покупателей, ищущих современные автомобили.
- гарантии и сервис. Многие китайские бренды стремятся улучшить свои гарантийные условия и качество сервиса. Это важно для потребителей, так как они хотят быть уверены в том, что в случае проблем у них будет поддержка.
- экономия топлива. Производители китайских автомобилей на данный момент предлагают эффективные двигатели, что экономит топливо. Что зачастую становится решающим моментом при выборе авто ввиду традиционно высокой (и растущей) стоимости топлива в России.
- реклама и маркетинг. Активные маркетинговые компании и успешная реклама также могут способствовать популярности китайских автомобилей на рынке.
Несмотря на увеличение популярности китайских автомобилей, важно отметить, что отзывы и опыт владельцев могут сильно варьироваться, и выбор автомобиля всегда должен быть основан на индивидуальных потребностях и предпочтениях.
Покупка «китайца» — на что обращать внимание при выборе
Эксперты российского авторынка отмечают, что китайские бренды продолжат наращивать объёмы продаж и займут долю не менее 50%. В связи с этим озвучим ключевые моменты, которые знатоки брендов Поднебесной рекомендуют учитывать при покупке автомобиля. А именно:
- оцените общее качество сборки автомобиля и внимание к деталям. Проведите осмотр салона и внешних деталей, чтобы убедиться, что все аккуратно и качественно выполнено.
- сравните технические характеристики автомобиля с аналогичными моделями других брендов. Убедитесь, что автомобиль оснащен необходимыми функциями и технологиями, которые нужны.
- посмотрите на результаты тестов безопасности, если они доступны. Уделяйте внимание наличию подушек безопасности, систем антиблокировки тормозов (ABS), системы стабилизации (ESP) и других современных технологий безопасности.
- исследуйте репутацию производителя и отзывы владельцев. Это поможет понять, насколько автомобиль может быть надежным в долгосрочной перспективе.
- узнайте, какие гарантии предоставляет производитель. Хорошая гарантия может свидетельствовать о доверии производителя к своему продукту.
- если важна экономия топлива, изучите расход топлива автомобиля. Напомним, китайские автопроизводители активно работают над улучшением эффективности своих автомобилей.
- проверьте наличие авторизованных дилеров и сервисных центров в вашем регионе. Убедитесь, что получение технической поддержки и обслуживание не представляют проблем.
- стение отзывов владельцев на форумах или специализированных сайтах может предоставить ценную информацию о реальном опыте эксплуатации конкретной модели.
Помните, что китайские автомобили, как и автомобили других производителей, могут сильно различаться по качеству и характеристикам в зависимости от модели и года выпуска. Поэтому тщательное исследование и тест-драйв могут быть ключевыми этапами при выборе автомобиля.
Покупать у официальных дилеров?
Покупка у официальных дилеров обычно предоставляет несколько преимуществ, которые могут быть важными при выборе китайского автомобиля (да, собственно, как и любого другого бренда):
- официальные дилеры предоставляют гарантию на новые автомобили, что может быть важным фактором в случае возникновения проблем. Кроме того, они обеспечивают официальное техническое обслуживание и ремонт, что может быть важно для сохранения гарантии и обеспечения правильного обслуживания вашего автомобиля.
- официальные дилеры обычно имеют доступ к оригинальным деталям и запчастям, что может обеспечить более надежное обслуживание и ремонт автомобиля.
- покупка у официального дилера обеспечивает более прозрачные и четкие условия сделки. Вы получаете официальные документы, а сделка осуществляется в соответствии с законодательством.
- официальные дилеры предоставляют возможность провести тест-драйв и получить консультацию от квалифицированных специалистов. Это может помочь вам более точно определиться с выбором модели.
- дилеры часто предлагают акции, скидки и специальные предложения на новые автомобили, что может сэкономить вам деньги при покупке.
Однако, несмотря на эти преимущества, всегда важно проводить свои исследования и сравнение цен и условий с разными дилерами. Обратите внимание на репутацию конкретного официального дилера, читайте отзывы покупателей и уделяйте внимание деталям условий гарантии и сервиса.
Просмотры: 19
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор
Комментарии для сайта Cackle