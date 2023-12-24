Российский авторынок. Предварительные итоги 2023 года: в лидерской пятёрке — «рулит» китайский автопром

Агентство «Автостат» озвучило статистику, связанную с продажами автомобилей за 11 месяцев уходящего года. И оказалось, что в топ-5 рядом с российской LADA (за январь-ноябрь концерн «АвтоВАЗ» и его партнёры реализовали почти 293 тысяч автомобилей) значатся исключительно китайские бренды.

Цифры тут таковы: самой популярной машиной, прибывшей из Поднебесной, оказалось авто Чери. За руль моделей бренда Chery сели 105 600 россиян.

Далее по востребованности идут: Haval (96 381), Geely (79 935), Changan (39 983), Omoda (38 464) и Exeed (38 174).

При этом эксперты российского авторынка отмечают, что китайские бренды продолжат наращивать объёмы продаж и займут долю не менее 50%. Почему так? Популярность китайских автомобилей среди российских потребителей, говорят специалисты, обусловлена несколькими факторами:

цена. Китайские автомобили обычно предлагают доступные цены по сравнению с аналогичными моделями других производителей. Это, разумеется, привлекает покупателей. И особенно тех, кто ищет бюджетные варианты.

Китайские автомобили обычно предлагают доступные цены по сравнению с аналогичными моделями других производителей. Это, разумеется, привлекает покупателей. И особенно тех, кто ищет бюджетные варианты. качество в соотношении с ценой. Качество китайских автомобилей улучшилось за последние годы. По мере развития и модернизации производства китайские автопроизводители стали уделять больше внимания качеству и безопасности своих автомобилей.

Качество китайских автомобилей улучшилось за последние годы. По мере развития и модернизации производства китайские автопроизводители стали уделять больше внимания качеству и безопасности своих автомобилей. обновление модельного ряда. Китайские автопроизводители активно обновляют свои модели, предлагая новые технологии, дизайн и функции. Это может привлекать покупателей, ищущих современные автомобили.

Китайские автопроизводители активно обновляют свои модели, предлагая новые технологии, дизайн и функции. Это может привлекать покупателей, ищущих современные автомобили. гарантии и сервис. Многие китайские бренды стремятся улучшить свои гарантийные условия и качество сервиса. Это важно для потребителей, так как они хотят быть уверены в том, что в случае проблем у них будет поддержка.

Многие китайские бренды стремятся улучшить свои гарантийные условия и качество сервиса. Это важно для потребителей, так как они хотят быть уверены в том, что в случае проблем у них будет поддержка. экономия топлива. Производители китайских автомобилей на данный момент предлагают эффективные двигатели, что экономит топливо. Что зачастую становится решающим моментом при выборе авто ввиду традиционно высокой (и растущей) стоимости топлива в России.

Производители китайских автомобилей на данный момент предлагают эффективные двигатели, что экономит топливо. Что зачастую становится решающим моментом при выборе авто ввиду традиционно высокой (и растущей) стоимости топлива в России. реклама и маркетинг. Активные маркетинговые компании и успешная реклама также могут способствовать популярности китайских автомобилей на рынке.

Несмотря на увеличение популярности китайских автомобилей, важно отметить, что отзывы и опыт владельцев могут сильно варьироваться, и выбор автомобиля всегда должен быть основан на индивидуальных потребностях и предпочтениях.

Покупка «китайца» — на что обращать внимание при выборе Эксперты российского авторынка отмечают, что китайские бренды продолжат наращивать объёмы продаж и займут долю не менее 50%. В связи с этим озвучим ключевые моменты, которые знатоки брендов Поднебесной рекомендуют учитывать при покупке автомобиля. А именно:

оцените общее качество сборки автомобиля и внимание к деталям. Проведите осмотр салона и внешних деталей, чтобы убедиться, что все аккуратно и качественно выполнено.

сравните технические характеристики автомобиля с аналогичными моделями других брендов. Убедитесь, что автомобиль оснащен необходимыми функциями и технологиями, которые нужны.

посмотрите на результаты тестов безопасности, если они доступны. Уделяйте внимание наличию подушек безопасности, систем антиблокировки тормозов (ABS), системы стабилизации (ESP) и других современных технологий безопасности.

исследуйте репутацию производителя и отзывы владельцев. Это поможет понять, насколько автомобиль может быть надежным в долгосрочной перспективе.

узнайте, какие гарантии предоставляет производитель. Хорошая гарантия может свидетельствовать о доверии производителя к своему продукту.

если важна экономия топлива, изучите расход топлива автомобиля. Напомним, китайские автопроизводители активно работают над улучшением эффективности своих автомобилей.

проверьте наличие авторизованных дилеров и сервисных центров в вашем регионе. Убедитесь, что получение технической поддержки и обслуживание не представляют проблем.

стение отзывов владельцев на форумах или специализированных сайтах может предоставить ценную информацию о реальном опыте эксплуатации конкретной модели. Помните, что китайские автомобили, как и автомобили других производителей, могут сильно различаться по качеству и характеристикам в зависимости от модели и года выпуска. Поэтому тщательное исследование и тест-драйв могут быть ключевыми этапами при выборе автомобиля. Покупать у официальных дилеров?

Покупка у официальных дилеров обычно предоставляет несколько преимуществ, которые могут быть важными при выборе китайского автомобиля (да, собственно, как и любого другого бренда): официальные дилеры предоставляют гарантию на новые автомобили, что может быть важным фактором в случае возникновения проблем. Кроме того, они обеспечивают официальное техническое обслуживание и ремонт, что может быть важно для сохранения гарантии и обеспечения правильного обслуживания вашего автомобиля.

официальные дилеры обычно имеют доступ к оригинальным деталям и запчастям, что может обеспечить более надежное обслуживание и ремонт автомобиля.

покупка у официального дилера обеспечивает более прозрачные и четкие условия сделки. Вы получаете официальные документы, а сделка осуществляется в соответствии с законодательством.

официальные дилеры предоставляют возможность провести тест-драйв и получить консультацию от квалифицированных специалистов. Это может помочь вам более точно определиться с выбором модели.

дилеры часто предлагают акции, скидки и специальные предложения на новые автомобили, что может сэкономить вам деньги при покупке. Однако, несмотря на эти преимущества, всегда важно проводить свои исследования и сравнение цен и условий с разными дилерами. Обратите внимание на репутацию конкретного официального дилера, читайте отзывы покупателей и уделяйте внимание деталям условий гарантии и сервиса.