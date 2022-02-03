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Российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин теперь представляет Крым
фото: ChessWood.ru

Российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин теперь представляет Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:40 03.02.2022

Известный российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин – победитель и призер ряда крупных международных турниров, участник чемпионатов мира и Европы в составе сборной России – с нынешнего (2022-го) года на всероссийских соревнованиях представляет Крым. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщила исполнительный директор Федерации шахмат РК Любовь Гордык.

В качестве новоиспеченного крымчанина Дмитрий Кряквин уже успел принять участие в турнире памяти первого президента Челябинской областной федерации шахмат Михаила Лозоватского (прошел с 21 по 31 января в Челябинске). На старт соревнований вышли многие известные гроссмейстеры, всего – 64 спортсмена из 11 стран. Соревнования прошли в 10 туров. Сразу четыре шахматиста (в том числе и Дмитрий Кряквин) набрали по 7 очков. По дополнительным показателям победителем стал Сергей Дрыгалов из Курганской области. Дмитрий Кряквин – четвертый, — отмечает «Крымский спорт».

 

Узнайте больше:  Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Крымского футбольного союза-2021/22

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