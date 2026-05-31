Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Российский нотариат подключён к «Витрине данных» Министерства обороны﻿
Новости Республики

Российский нотариат подключён к «Витрине данных» Министерства обороны﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 17:46 31.05.2026

Нотариусы России получили доступ к электронной платформе Министерства обороны «Витрина данных». Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Таким образом, нотариусы смогут получать сведения об участии гражданина в специальной военной операции напрямую в оперативном порядке. Это позволит мгновенно подтверждать статус бойцов, в том числе для предоставления льгот членам их семей.

Подключение к «Витрине данных» — яркий пример технологичного и при этом социально значимого проекта. Благодаря этому, нотариусам будут поступать гарантированно достоверные и актуальные сведения, а участники СВО смогут сэкономить массу времени и получить столь важную для них правовую помощь в кратчайшие сроки, — рассказали в Федеральной нотариальной палате.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 3

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.