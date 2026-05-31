Российский нотариат подключён к «Витрине данных» Министерства обороны﻿

Нотариусы России получили доступ к электронной платформе Министерства обороны «Витрина данных». Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Таким образом, нотариусы смогут получать сведения об участии гражданина в специальной военной операции напрямую в оперативном порядке. Это позволит мгновенно подтверждать статус бойцов, в том числе для предоставления льгот членам их семей.

Подключение к «Витрине данных» — яркий пример технологичного и при этом социально значимого проекта. Благодаря этому, нотариусам будут поступать гарантированно достоверные и актуальные сведения, а участники СВО смогут сэкономить массу времени и получить столь важную для них правовую помощь в кратчайшие сроки, — рассказали в Федеральной нотариальной палате.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

Просмотры: 3