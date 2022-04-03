 Российский омбудсмен побывала в Крыму и проверила условия содержания пленных солдат ВСУ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в рамках рабочей поездки в Республику Крым в субботу ознакомилась с условиями содержания военнослужащих ВСУ, попавших в плен в ходе проведения специальной военной операции.

В ходе посещения мест содержания я лично убедилась, что украинские пленные, находящиеся на территории РФ, обеспечены всем необходимым. Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь, — отметила омбудсмен.

Украинские военные рассказали омбудсмену об условиях, в которых находятся, и медицинской помощи, которую они получают. Пленные подчеркнули, что встречают человеческое отношение с российской стороны. По словам украинцев, в месте их временного проживания есть телевизор, места для курения, достаточно света, не холодно, постельное белье меняют регулярно. Москалькова добавила, что ее аппарат готов своими силами пополнить для них библиотеку.

Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что условия содержания Россией военнослужащих Украины, добровольно сложивших оружие, соответствуют нормам международного права. По словам Москальковой, она поговорила один на один с украинскими военнопленными и убедилась в том, что отношение к ним является человечным. Каждый из них, как отметила омбудсмен, имел возможность передать информацию о своей судьбе членам семьи.

Москалькова добавила, что условия содержания соответствуют установленным Женевской конвенцией правилам, без унижений и насилия. При этом она считает, что кадры, показывающие отношение к российским военным, должны показывать и в России, и на Украине.

Я очень желала бы, чтобы наше мирное население cопереживало судьбе наших военнослужащих, — сказала уполномоченный по правам человека.

Она выразила надежду на то, что к российским солдатам, находящимся на Украине, будет соответствующее отношение. При этом, как отметила омбудсмен, у людей с детства появляются ненависть и понимание того, что зло может оказаться безнаказанным.

Законы, принимаемые на Украине сейчас еще в большей степени разжигают ненависть и ожесточение, что не позволяет людям свободно выражать свою волю и позицию, — считает Москалькова.

Отметим, что в Крыму, на территории одной из частей ЧФ размещено порядка 30 человек пленных солдат ВСУ.

Фото: страница ВК Т.Москальковой.

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