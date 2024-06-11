Российский туристический форум «Путешествуй!» намерены сделать ежегодным

Российский туристический форум «Путешествуй!» станет ежегодным. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Образован Организационный комитет Российского туристического форума «Путешествуй!», который возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Президент Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю туризма в ВВП и экспорт туруслуг. Для достижения этой цели государству и бизнесу необходимо объединить усилия в создании комфортной туристической инфраструктуры и разработке разнообразных предложений для наших путешественников. Форум «Путешествуй» станет центральным мероприятием в сфере туризма – он объединит свыше 400 тысяч участников и более 500 компаний. На форуме будут продемонстрированы все виды туризма, а мультимедийные стенды, фестивальные и гастрономические площадки познакомят гостей с особенностями регионов страны. Впервые посетителям форума будет предоставлена возможность приобретать туры по России на месте по выгодным тарифам. Уверен, каждый сможет найти для себя подходящий формат отдыха в России, и открыть нашу страну по-новому, – отмечает вице-премьер.
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул важность международной составляющей мероприятия. По его словам, на приглашение принять участие в Форуме откликнулись более 20 стран, в том числе Китай, Индия, Таиланд, Египет, Алжир, Куба и Тунис.
Ключевыми мероприятиями деловой программы Форума этого года станут пленарное заседание, Всероссийское совещание Министерства экономического развития Российской Федерации с руководителями региональных ведомств по туризму и двусторонние встречи с партнерами в формате рабочих групп и комиссий.
Российский туристический форум «Путешествуй!» состоится с 12 по 16 июня. В прошлом году в Форуме приняли участие более 2 800 делегатов из 70 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств.
Организатор форума «Путешествуй!» – Фонд Росконгресс. Форум проходит при официальной поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.
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источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма
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