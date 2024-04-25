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Российского общество «Знание»: крымчане могут принять участие в конкурсе лекторов
фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Российского общество «Знание»: крымчане могут принять участие в конкурсе лекторов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:20 25.04.2024

Крымчане могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества «Знание». Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшим школьникам — путевки в МДЦ «Артек».

Подать заявку могут граждане РФ от 14 лет на сайте проекта с 24 апреля до 30 июня 2024 года (школьники — до 3 июня).

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.

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Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.

Участники Знание.Лектор могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за три сезона охватил все регионы России. В прошлом сезоне в число финалистов конкурса от Республики Крым вошел Максим Кривенцов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии с секционным курсом Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С. И. Георгиевского (Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского).

источник: по информации пресс-службы Российского общества «Знание» 

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