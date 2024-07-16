Росстат: ввод жилья в Севастополе за январь-июнь 2024 года уменьшился

В январе — июне 2024 года в Севастополе введено 131,4 тыс. м2 жилья. Это на 41,9%, или на 94,9 тыс. м2 меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В июне 2024 года в Севастополе введено 40,3 тыс. м² жилья. Это на 72,4%, или на 16,9 тыс. м² больше, чем за аналогичный период 2023 года. Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Севастополе второй месяц подряд. Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Севастополь занимает 57‑е место по показателю ввода жилья за июнь 2024 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 30‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 14‑м месте, — сообщает пресс-служба ЕРЗ.РФ.

За январь — июнь 2024 года по показателю ввода жилья Севастополь занимает 76‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 76‑е место, а по динамике относительного прироста — 84‑е место.

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