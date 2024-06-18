Росстат: ввод жилья в Севастополе за январь-май 2024 года уменьшился на 55,1%

В январе — мае 2024 года в Севастополе введено 91,1 тыс. м2 жилья. Это на 55,1%, или на 111,8 тыс. м2 меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В мае 2024 года в Севастополе введено 18,2 тыс. м² жилья. Это на 7,1%, или на 1,2 тыс. м² больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Севастополе впервые после четырех месяцев отрицательной динамики.

Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Севастополь занимает 75‑е место по показателю ввода жилья за май 2024 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 50‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 48‑м месте.

За январь — май 2024 года по показателю ввода жилья Севастополь занимает 77‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 75‑е место, а по динамике относительного прироста — 85‑е место.

источник: Портал Единый ресурс застройщиков