Рост цен в Крыму: в марте — 0,9%, с начала года — 2,4%

Потребительские цены в Крыму в марте выросли на 0,9%, с начала 2021 года — на 2,4%. Об этом говорится в материалах Крымстата.

В частности, цены на продукты питания в прошлом месяце повысились на 1,1% (с начала года — на 2,9%), на непродовольственные товары — на 0,9% (на 1,5%), стоимость услуг увеличилась на 0,6% (на 2,4%).

Потребительские цены в городе федерального значения Севастополь выросли за март на 0,8%, с начала года — на 3%. В том числе цены на продтовары увеличились в прошлом месяце на 1,2% (с начала года — рост на 4,5%), на непродовольственные товары — на 0,7% (рост на 1,6%), на услуги — на 0,4% (рост на 1,6%).