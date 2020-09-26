Рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с наступлением сезона ОРВИ

Наступление нового эпидемического сезона острых респираторных заболеваний (ОРВИ) и несоблюдение правил профилактики стали причиной роста заболеваемости COVID-19 в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1».

Мы наблюдаем рост, он более выражен, начался с последних чисел августа, — сказала Анна Попова. — Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь, он связан с тем, что люди не соблюдают требования.

За истекшие сутки в России, согласно данным Оперативного штаба, коронавирус выявлен у 7523 человек. Общее число подхвативших этот вирус в стране с начала пандемии превысило 1,1 млн. человек.