«Ростех» готовит передачу «Объединенной судостроительной корпорации» крымского завода «Море»

«Ростех» может передать «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) крымский судостроительный завод «Море», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

В Минпромторге газете подтвердили, что это министерство вместе с «Ростехом» и ОСК обдумывают механизм передачи завода корпорации в соответствии с поручением Президента. Это решение в ведомстве объяснили «необходимостью осуществления единой политики в области судостроения в Азово-Черноморском регионе».

Верфь была передана «Ростеху» в 2018 году по указу Владимир Путина. Представители госкорпорации заявили, что завод недозагружен и требует серьезной модернизации. В 2020 году в Счетной палате отмечали, что из-за санкций на «Море» не смогли достроить катер для устранения разливов нефти, которому не хватало импортных деталей двигателя.

В «Ростехе» отметили, что верфь — непрофильный актив для госкорпорации, но ее уникальные компетенции в сфере скоростного судостроения нужно сохранять и развивать. Завод «Море» выпускает скоростные катера типа «Сарган», многофункциональные водолазные суда, катера-бонопостановщики, а также в кооперации с «Вымпелом» — суда на подводных крыльях «Комета».

В ОСК сообщили , что «планируют загружать завод военными заказами, которые подходят для этой площадки — то есть речь идет о кораблях и судах третьего и четвертого ранга» со спусковым весом 1-1,5 тыс. тонн. В корпорации видят и перспективы развития на верфи композитного судостроения.

Завод «Море» построили в 1938 году. Судоверфь производит скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие. Предприятие выпускает также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. С момента основания завода построены более 600 судов и кораблей.

По материалам «КоммерсантЪ» и «Интерфакс».