«Ростех» разработал варианты обеспечения Крыма опресненной морской водой

«Ростех» прорабатывает варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму. Об этом пишет «КоммерсантЪ» . Госкорпорация может предложить крымским властям построить к 2030 году девять установок мощностью около 1 млрд. кубометров пресной воды в год. Для электроснабжения комплексов «Ростех» рассчитывает создать 900 МВт новой генерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собственного производства. Только электростанции, по оценкам экспертов, могут обойтись в 78 млрд. рублей. Но покаПправительство РФ рассчитывает потратить на две опреснительные установки в Крыму лишь 8 млрд. рублей до 2024 года, а необходимость в таких заводах только обсуждается.

Предлагается использовать комбинированный метод производства: четыре завода общей мощностью 100 млн кубометров воды будут работать с использованием термального метода («выпаривание»), а остальные пять — методом обратного осмоса (процеживание морской воды через специальную мембрану), — пишет издание.

По данным “Ъ”, для строительства новой генерации «Ростех» может предложить использовать 36 газовых турбин ГТА-25 (25 МВт) от Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). В целом новая генерация будет потреблять в год около 600 млн кубометров газа, оценивает один из собеседников “Ъ” в отрасли. Топливо можно поставлять по газопроводу «Кубань—Крым».

Прорабатываются и другие варианты — например, строительство только пяти опреснительных установок по технологии обратного осмоса. Для их энергоснабжения может понадобиться генерация мощностью 564 МВт на базе турбин ГТА-25 и ГТА-16 (16 МВт), уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждений. Но такие заводы не смогут выдавать энергию в сеть. А строительство исключительно термальных заводов потребует 9 ГВт генерации, что «представляется невероятным».

Интересно, что в аппарате Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и правительстве Крыма комментариев не дали. Источники “Ъ” говорят, что обсуждения продолжаются. Они допускают, что проект будет выполнять одна из структур «Ростеха». Власти региона, поясняют собеседники “Ъ”, надеются на комплексное решение проблемы с использованием запасов воды из-под Азовского моря, строительства водохранилищ (для Алушты и Симферополя) и одной опреснительной установки для Ялты — такой подход не приведет к серьезному повышению тарифов.

Вариант строительства опреснительных установок имеет ряд существенных «минусов»:

— неясно, из каких источников можно профинансировать столь масштабный проект;

— опреснительные заводы потребляют много электроэнергии;

— намного острее в Крыму проблема огромных потерь воды. В 2020 году населению и бюджетным организациям было отпущено 86,3 млн кубометров воды, а объем утечек составил 96,8 млн кубометров.

Да и во всем мире (в Израиле, Саудовской Аравии, на Мальорке) опреснение является крайней точечной мерой.