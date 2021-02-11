Ростех возведет и оснастит оборудованием медицинский центр в Ялте

Ростех спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский центр в Ялте. Реализацией проекта занимается специализированная дочерняя структура Госкорпорации – ООО «РТ-СоцСтрой». Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Управляющий по контролю за строительством Госкорпорации Ростех Елена Сиэрра посетила площадку строительства и провела рабочее совещание в мэрии Ялты с главой администрации города Яниной Павленко, ресурсными организациями, а также с заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства России Натальей Михайловой и генеральным директором Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александром Троицким. В ходе совещания стороны обсудили вопросы строительства нового медицинского комплекса в Ялте, в частности подключения коммуникаций, развития его транспортной доступности, — говорится в сообщении.

В состав медицинского комплекса войдут стационар, поликлиника, а также диагностический центр. В новом комплексе будет 440 коек и 120 мест дневного стационара, медицинская помощь будет оказываться как взрослым, так и детям.

Госкорпорация принимает активное участие в реализации целей приоритетного национального проекта «Здравоохранение». Госкорпорация обладает значительным опытом в строительстве и оснащении медицинских учреждений. Так, структуры Ростеха построили в регионах России и оснастили «под ключ» 15 перинатальных центров, способных принимать более 45 тысяч рожениц в год, ведут строительство медицинских объектов в Севастополе и Твери. Важно отметить, что оборудование для оснащения медицинского комплекса будет преимущественно отечественного производства, в частности – структур Ростеха, что позволит снизить затраты на его обслуживание и эксплуатацию, – сообщила Елена Сиэрра.

Согласно поручению Президента России, проектные работы должны быть завершены в 2021 году, в 2022-м начато строительство и к концу 2023-ого объект должен быть введен в эксплуатацию.