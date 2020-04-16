Роструд констатирует: граждан принуждают брать неоплачиваемые отпуска или увольняться

Роструд с начала установленных по указу Президента нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса получает в числе обращений жалобы от работников организаций на принуждение взять отпуск без сохранения заработной платы или написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с введением нерабочих дней, а также приостановкой деятельности предприятий, в Роструд и инспекции труда поступают обращения, в которых работники организаций, для которых установлены нерабочие дни, сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков, увольнению по соглашению сторон, — говорится в сообщении.

В Роструде добавили, что инспекция труда незамедлительно реагирует на обращения. В частности, работодателям направляются предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Это позволяет превентивно избежать нарушений трудовых прав работника. По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки, — отмечают в ведомстве.

При этом в период действия указа о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон, в том числе и для работающих удаленно.

Увольнение работников организаций, продолжающих деятельность, возможно только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, — напомнили в Роструде.