Роструд напомнил о графике выходных в майские праздники

Роструд напоминает: первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходными днями будут 1, 2 и 3 мая, а также 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на пояснения Роструда.

Согласно производственному календарю, 1 и 9 мая — праздничные нерабочие дни. Еще один день будет сокращенным.

В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час, — пояснили изданию в Роструде.

При этом, 7 мая рабочий день будет полноценным.