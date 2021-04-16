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Роструд напомнил о графике выходных в майские праздники
Фото: Darbagan, pixabay.com

Роструд напомнил о графике выходных в майские праздники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 16.04.2021

Роструд напоминает: первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходными днями будут 1, 2 и 3 мая, а также 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пояснения Роструда.

Согласно производственному календарю, 1 и 9 мая — праздничные нерабочие дни. Еще один день будет сокращенным.

В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час, — пояснили изданию в Роструде.

При этом, 7 мая рабочий день будет полноценным.

Роструд напомнил о графике выходных в майские праздники

Роструд напомнил о графике выходных в майские праздники

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