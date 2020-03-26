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Роструд проверит соблюдение нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля
Фото: m.123ru.net

Роструд проверит соблюдение нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 26.03.2020

Правительство поручило Роструду проверить соблюдение работодателями инициативы Президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Доклад ведомства Кабмину запланирован на 6 апреля, передает ТАСС.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей (с сохранением зарплаты). Этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались. Последний трагический случай: на Кубе от коронавируса сегодня умер гражданин России. 45-летнего мужчину ранее госпитализировали в «критически-стабильном состоянии», он страдал сахарным диабетом и находился на искусственной вентиляции легких.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф.

Роструд проверит соблюдение нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля

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