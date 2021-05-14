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 Ростуризм берет под контроль цены на путевки в детские лагеря
Фото: пресс-служба МДЦ "Артек", https://artek.org/press-centr/fotogalereya/foto-dlya-pressy/#&gid=1&pid=41

Ростуризм берет под контроль цены на путевки в детские лагеря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 14.05.2021

Ростуризм будет контролировать цены на детский отдых в связи с запуском программы детского туристического кешбэка. Об этом заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы, путевки с кешбэком и без него должны продаваться по одинаковой цене. Мы со своей стороны будем контролировать эту ситуацию, — сказала Догузова.

Программа кешбэка на детский отдых — одно из новшеств этого года: предполагается, что государство компенсирует родителям половину стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Она распространяется только на стационарные загородные организации и будет действовать до 15 сентября.

Что касается всего летнего сезона, то мы по поручению Президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили Программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая: с этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им будет автоматически на карточку мир возвращаться 50 % стоимости купленной путевки, максимум в течение 5 дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы, — отметила Зарина Догузова.

К участию приглашены все стационарные лагеря страны, которым необходимо подключиться к Программе: создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет эквайрингу, провести тестовые транзакции и др. Необходимо убедиться, что родители смогут «бесшовно» приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнеров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

Как ранее сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, всего в детских лагерях в этом году смогут отдохнуть почти 4,5 млн. детей.

Ростуризм берет под контроль цены на путевки в детские лагеря

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