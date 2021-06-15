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Ростуризм: еще июнь, а Черноморское побережье уже перегружено
Фото: Pexels, pixabay.com

Ростуризм: еще июнь, а Черноморское побережье уже перегружено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:41 15.06.2021

Побережье Черного моря максимально загружено из-за наплыва отдыхающих и нехватки современных гостиниц. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в интервью, опубликованном во вторник в газете «Известия».

Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен, — заявила Догузова.

По ее словам, «ключевая задача на ближайшие годы — кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море«.

До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах, — уточнила глава Ростуризма.

Догузова подчеркнула, что Ростуризм работает над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, так как в России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако «отдых на теплом море» является «ключевым фокусом«.

Ростуризм: еще июнь, а Черноморское побережье уже перегружено

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