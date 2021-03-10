Ростуризм и минкурортов РК запустили конкурс о путешествиях по Крыму

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и министерство курортов и туризма РК запустили конкурс, посвященный путешествиям по полуострову «Весенний Крым».

По условиям конкурса до 18 марта нужно разместить в социальных сетях пост с хештегом #крымскиеканикулы о путешествии по Крыму или рассказать о том, где бы хотелось побывать на полуострове.

Победители, которые станут известны в конце марта, проведут выходные в «Mriya Resort & SPA» и отеле «Страж империи», получат сертификаты на ужин в ресторане «Жюль Верн» и процедуры в СПА комплексе. А также участники конкурса, выбранные случайным образом, посетят тематический Парк чудес и приключений, Японский сад и экскурсию по Винному парку.

Последние семь лет Крым претерпевает значительные изменения и может удивить аудиторию социальных сетей новым отдыхом, современными комплексами, креативными пространствами, концептуальными ресторанами и многонациональными традициями. Сегодня Крым предлагает разноплановый отдых в совершенно разных ценовых сегментах как для туриста, который приезжает на полуостров за впечатлениями, так и для любителей более спокойного пляжного отдыха или оздоровления. Крым с каждым годом становится все лучше и это отражается на турпотоке и высоком показателе возвратности, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Подробности участия — ЗДЕСЬ .