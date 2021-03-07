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Ростуризм планирует начать курортный сезон в стране в мае
Фото: InessaTokmina, pixabay.com

Ростуризм планирует начать курортный сезон в стране в мае

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 07.03.2021

В этом году высокий курортный сезон в России начнётся на месяц раньше обычного – в мае. Как считают в Ростуризме, этому также будет способствовать третий этап туристического кешбэка, запуск которого ожидается в ближайшее время. О том, что ведомство в этом году планирует запустить курортный сезон с майских праздников сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Рассчитываем курортный сезон запустить в начале мая, такая идея поддержана всеми регионами. Рассчитываем, что и погода нам будет благоволить. В мае уже тепло в большинстве регионов нашей страны. Поэтому предлагаю сделать так, чтобы курортный сезон и лето для наших граждан начались с майских праздников вместе с туристическим кешбэком, который поможет сэкономить при покупке тура до 20%, – отметила глава Федерального агентства по туризму.

Она также добавила, что в ближайшее время ожидается запуск третьего этапа туристического кешбэка за туры по России. В рамках акции путешествовать по стране по турам с кешбэком можно будет уже в марте и до конца июня.

Догузова также рассчитывает, что рынок внутреннего туризма в 2021 году может увеличиться на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Однако в Ростуризме надеются, что эпидемиологическая ситуация в мире начнет улучшаться, и это позволит запустить въездной туризм.

Источник: Туристический портал Крыма.

Ростуризм планирует начать курортный сезон в стране в мае

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