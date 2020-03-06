Ростуризм призвал не отказываться из-за коронавируса от активного отдыха и поездок по стране

Ростуризм призывает россиян не отказываться от путешествий по стране из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет. В Ростуризме призывают не отказываться от отдыха в стране. Отдых в России может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество«.

Например, на Юге России — в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно. Туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами, — отметили в пресс-службе со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что из-за коронавируса (точнее, ажиотажа вокруг этой темы) у россиян упал спрос на туры по всем направлениям, включая Крым.